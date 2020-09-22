ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Политолог Юрий Кот: Отсутствие рабочих мест в Прибалтике и Украине вынуждает уезжать из страны

Экономические успехи - всегда залог процветания страны. Правда, европейские политики ведут Беларусь к другому сценарию, считает украинский политолог Юрий Кот. Схемы уже отработаны в Украине и Прибалтике, где в поисках работы люди вынуждены покидать свою родину.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все