Политолог Юрий Кот: Отсутствие рабочих мест в Прибалтике и Украине вынуждает уезжать из страны

Экономические успехи - всегда залог процветания страны. Правда, европейские политики ведут Беларусь к другому сценарию, считает украинский политолог Юрий Кот. Схемы уже отработаны в Украине и Прибалтике, где в поисках работы люди вынуждены покидать свою родину.



