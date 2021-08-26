3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Политологи: На сегодня Украина утратила все стратегические преимущества, унаследованные от Советского Союза
На сегодня Украина утратила все стратегические преимущества, унаследованные от Советского Союза. Об этом говорят многие политологи. Планы опередить в экономическом развитии Францию с Германией не реализованы, и теперь соревноваться приходится с государствами Африки, да и многим из них проигрывая в промышленном и аграрном потенциале.
За 30 лет независимости Украина так и не переориентировала свою промышленность, промышленный потенциал, по большому счету теряя его, не найдя себя в новых условиях кооперации. В 1990-е, понятно, это было для всех. Но начиная с 2000-х годов, теряя рынки СНГ, мы не находили рынков в ЕС, в Африке, Азии, не находили новые кооперационные связи, не шли по пути привлечения сюда не просто инвесторов, а переноса сюда производства. Это тот путь, по которому шел Китай. Поэтому к 30-летию независимости мы приходим деиндустриализированной страной, которая потеряла свой промышленный потенциал, но с обещаниями: через 5 лет, как Франция, через 10 лет, как Польша. Мы же помним, что мы житница Европы.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов