Политологи: На сегодня Украина утратила все стратегические преимущества, унаследованные от Советского Союза

За 30 лет независимости Украина так и не переориентировала свою промышленность, промышленный потенциал, по большому счету теряя его, не найдя себя в новых условиях кооперации. В 1990-е, понятно, это было для всех. Но начиная с 2000-х годов, теряя рынки СНГ, мы не находили рынков в ЕС, в Африке, Азии, не находили новые кооперационные связи, не шли по пути привлечения сюда не просто инвесторов, а переноса сюда производства. Это тот путь, по которому шел Китай. Поэтому к 30-летию независимости мы приходим деиндустриализированной страной, которая потеряла свой промышленный потенциал, но с обещаниями: через 5 лет, как Франция, через 10 лет, как Польша. Мы же помним, что мы житница Европы.

Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики (Украина)