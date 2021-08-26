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Политологи: На сегодня Украина утратила все стратегические преимущества, унаследованные от Советского Союза

На сегодня Украина утратила все стратегические преимущества, унаследованные от Советского Союза. Об этом говорят многие политологи. Планы опередить в экономическом развитии Францию с Германией не реализованы, и теперь соревноваться приходится с государствами Африки, да и многим из них проигрывая в промышленном и аграрном потенциале.



За 30 лет независимости Украина так и не переориентировала свою промышленность, промышленный потенциал, по большому счету теряя его, не найдя себя в новых условиях кооперации. В 1990-е, понятно, это было для всех. Но начиная с 2000-х годов, теряя рынки СНГ, мы не находили рынков в ЕС, в Африке, Азии, не находили новые кооперационные связи, не шли по пути привлечения сюда не просто инвесторов, а переноса сюда производства. Это тот путь, по которому шел Китай. Поэтому к 30-летию независимости мы приходим деиндустриализированной страной, которая потеряла свой промышленный потенциал, но с обещаниями: через 5 лет, как Франция, через 10 лет, как Польша. Мы же помним, что мы житница Европы.
Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики (Украина)


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