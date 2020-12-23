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Полька, падеграс, кадриль... Новогодний кадетский бал прошел в Слуцке

Закружиться в ритме! Новогодний кадетский бал прошел сегодня в Слуцке. К празднику юные дамы и кавалеры готовились с начала учебного года. Всего классические па освоили более 200 воспитанников Минского областного кадетского училища. На празднике побывала и Елена Витко (видео).

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