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Н.Карпенков: Белорусская милиция против насилия! Всегда была и остается с народом
Белорусская милиция против насилия! Всегда была и остается с народом, защищает правопорядок и даст адекватный и жесткий ответ всем радикалам и бандитам, которые пытаются навести свои порядки на наших улицах. Это квинтэссенция эксклюзивного интервью "Главному эфиру" начальника Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Николая Карпенкова.
Бандиты, которые жгут автомобили и покрышки, нападают на правоохранителей с заточками и слезоточивым газом, угрожают расправой семьям несогласных с их правилами игры - не имеют ничего общего с мирным гражданским протестом. И находиться в таком соседстве на митингах обычным гражданам опасно. Именно их радикалы, часто объединенные в организованные преступные группы, используют, как живой щит.
Кстати, борцами с оргпреступностью уже задержано порядка 600 координаторов, организаторов и активных участников несанкционированных митингов. И это более 30 уголовных дел. Всего же с 9 августа, как озвучил генпрокурор, возбуждено более 400. Так кто эти люди - в разрезе той самой протестной массы, которая в последние дни так заметно радикализировалась?
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