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Польманн: Однополярному миру США приходит конец

Польманн: Однополярному миру США приходит конец

Однополярному миру США приходит конец.Об этом в проекте "Тренды" рассказал немецкий историк и журналист, режиссер-документалист Дирк Польманн.

Россия перестала смотреть на Запад, повернула голову и посмотрела на Восток, поскольку большие подвижки в экономике произойдут на Востоке, в Тихоокеанском регионе, отметил он. "Однополярному миру США приходит конец. Так или иначе, это будет начало конца", - уверен эксперт.

Путь вперед для Германии - это изменить свой вектор движения, считает Дирк Польманн. "В интересах Германии со времен Бисмарка иметь хорошие отношения с Россией. Это разумно. Дело не только в высокой нравственности, в этом наш собственный интерес, - говорит он. - Но чтобы добиться этого, нам нужен другой политический класс".

Смотрите "Тренды" ЗДЕСЬ

Главная проблема Германии заключается в том, что политический класс, СМИ подготовлены в американских аналитических центрах и связаны с ними, уверен немецкий историк. Настоящей политической элиты, воспитанной в России, Китае, Южной Африке, Бразилии или Иране, не существуют. Поскольку все элиты придерживаются такого порядка, это одна из самых серьезных проблем. "На горизонте нет никого, кто сказал бы: хорошо, я понял, в чем дело, мы сделаем это по-другому. Такие люди станут жертвами культуры отмены в Германии", - считает Дирк Польманн.

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