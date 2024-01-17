Польманн: Однополярному миру США приходит конец

Однополярному миру США приходит конец.Об этом в проекте "Тренды" рассказал немецкий историк и журналист, режиссер-документалист Дирк Польманн.

Россия перестала смотреть на Запад, повернула голову и посмотрела на Восток, поскольку большие подвижки в экономике произойдут на Востоке, в Тихоокеанском регионе, отметил он. "Однополярному миру США приходит конец. Так или иначе, это будет начало конца", - уверен эксперт.

Путь вперед для Германии - это изменить свой вектор движения, считает Дирк Польманн. "В интересах Германии со времен Бисмарка иметь хорошие отношения с Россией. Это разумно. Дело не только в высокой нравственности, в этом наш собственный интерес, - говорит он. - Но чтобы добиться этого, нам нужен другой политический класс".

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