"Полная Европа": как Запад сливает вчерашних фаворитов

То, что Трамп и Си Цзиньпин на переговорах демонстративно обошли стороной украинский вопрос, самый тревожный звонок для Киева. Отработанный материал в приличном обществе обсуждать не принято. Страны Запада, поддерживающие украинский режим с первого дня конфликта, одна за другой, наконец, начинают осознавать, с кем все это время имели дело.

Эпоха слепой солидарности сменилась на циничный прагматизм. Пока Брюссель всем своим видом дает понять, что ускоренного вступления в ЕС Киеву не видать, Белый дом включил механизмы уничтожения ближайшего окружения Зеленского - уголовное дело против Андрея Ермака и скандальные откровения Юлии Мендель. О масштабном сливе вчерашних фаворитов Запада - в рубрике "Полная Европа".

Над Киевом не просто сгущаются тучи, там начинается настоящий шторм. Долгое время европейский и американский истеблишмент предпочитал смотреть на происходящее в Украине через розовые очки солидарности, но сейчас цветная оправа разлетелась вдребезги. Запад начинает осознавать, кто на самом деле все это время стоял и продолжает стоять у руля "незалежной". Вчерашние союзники один за другим включают режим экстренного торможения в вопросах евроинтеграции Киева. Показательно, что даже новое правительство Венгрии, от которого Брюссель ожидал полной покорности, с ходу обозначило весьма жесткие правила игры на украинском направлении.

Анита Орбан, министр иностранных дел Венгрии:

"Что касается вступления Украины в ЕС, то мы не поддерживаем ускоренную процедуру. В отношении Киева мы не поддерживаем и представляем ту же позицию, что и в отношении любой страны-кандидата в члены. Условия вступления должны быть полностью выполнены. Для нас приоритетом в двусторонних отношениях является решение вопросов, касающихся прав венгерского меньшинства в Закарпатье".

И Венгрия в этом не одинока. Как сообщает Politico, отношения между Киевом и Брюсселем сейчас вообще достигли самой низкой точки из-за "имперских" манер Зеленского. Он искренне верит, что ему все обязаны, а потому не видит необходимости быть благодарным или сдерживать свои запросы. Вот только в кулуарах европейских столиц с таким поведением, мягко говоря, не согласны. Там все чаще звучит тезис, что бесконечное спонсирование конфликта ведет лишь к деградации Европы.

Фридрих Мерц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/998aaaed-c6d0-4f08-96bd-b3a5c8785b3a/conversions/4e8c9c7b-1158-44f7-9523-3cd2d96c9509-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/998aaaed-c6d0-4f08-96bd-b3a5c8785b3a/conversions/4e8c9c7b-1158-44f7-9523-3cd2d96c9509-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/998aaaed-c6d0-4f08-96bd-b3a5c8785b3a/conversions/4e8c9c7b-1158-44f7-9523-3cd2d96c9509-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/998aaaed-c6d0-4f08-96bd-b3a5c8785b3a/conversions/4e8c9c7b-1158-44f7-9523-3cd2d96c9509-xl-___webp_1920.webp 1920w Фридрих Мерц

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"Почти 4 года назад, вскоре после начала войны в Украине, я дал обещание, что глобальные политические изменения, которые я тогда справедливо назвал поворотным моментом, не окажут никакого влияния на социальную политику или на положение рабочих в Германии. Хотя это и сложно, я должен сказать вам сегодня, что это обещание было по меньшей мере слишком оптимистичным. Реальность такова, что никто больше не может избежать этих изменений, они имеют очень практические последствия для экономического положения каждого человека".

Неудивительно, что на этом фоне требования вернуться к дипломатическому треку и начать прямые переговоры с Москвой резко перестали быть маргинальной повесткой оппозиционных партий и стали мейнстримом. Франция, Германия, Словакия, Чехия, Австрия все четче выступают за диалог. Однако европейцы, хоть и мечтают поскорее закрыть украинский вопрос, все еще верят, что в состоянии и рыбку съесть, и лицо не испачкать.

Кая Каллас news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6490e12-6b25-49c6-bed3-2b5654a9e39c/conversions/c294f170-3c41-40d9-83e2-1be9853d5d48-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6490e12-6b25-49c6-bed3-2b5654a9e39c/conversions/c294f170-3c41-40d9-83e2-1be9853d5d48-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6490e12-6b25-49c6-bed3-2b5654a9e39c/conversions/c294f170-3c41-40d9-83e2-1be9853d5d48-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6490e12-6b25-49c6-bed3-2b5654a9e39c/conversions/c294f170-3c41-40d9-83e2-1be9853d5d48-xl-___webp_1920.webp 1920w Кая Каллас

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Во-первых, если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, вы знаете, это было бы не очень мудро. И, во-вторых, я думаю, что Герхард Шредер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Так что понятно, почему Путин хочет, чтобы именно он был тем человеком, который сидел бы по другую сторону стола".

Однако главный и самый болезненный удар по позициям Зеленского наносится не из Брюсселя, а из США. По информации Wall Street Journal, Белый дом и Кремль сейчас ведут непубличные переговоры о немедленной заморозке украинского конфликта. Все дело в том, что Трампу необходим громкий внешнеполитический триумф в преддверии ноябрьских выборов. И за временное прекращение огня Вашингтон даже готов снять санкции с Москвы. При этом для Украины вообще не предусмотрены никакие гарантии безопасности. А чтобы сделать Зеленского более сговорчивым, Белый дом включил механизмы политического и информационного давления.

Дональд Трамп, президент США:

"Я думаю, что окончание войны в Украине очень близко. Я действительно думаю, что оно очень близко".

Первые результаты американской стратегии принуждения к миру уже начали взрывать информационное пространство. Настоящей бомбой стало резонансное интервью экс- пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Человек, долгое время находившийся в самом сердце украинской власти, фактически сорвал покров с мифа о святости киевского главаря.

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского:

"Зеленский - скрытый злодей. На камеру он делает вид такого милого плюшевого мишки, но когда гаснет свет, он превращается в гризли и уничтожает людей. До войны европейские делегации относились к Зеленскому как к политическому новичку. Но потом вдруг он превратился в олицетворение демократии. Но создается впечатление, что Запад сам создал этот миф и поддался ему. Запад продолжает игнорировать тот факт, что за его героической риторикой стоит жажда власти. И я не побоюсь сказать, что Зеленский продолжает уничтожать людей, которых, как он утверждает, спасает".

Юлия Мендель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32cd06cf-9de7-4bc7-984d-23b02271e024/conversions/aba70965-ad00-4a91-aa2a-d5ec4e87830e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32cd06cf-9de7-4bc7-984d-23b02271e024/conversions/aba70965-ad00-4a91-aa2a-d5ec4e87830e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32cd06cf-9de7-4bc7-984d-23b02271e024/conversions/aba70965-ad00-4a91-aa2a-d5ec4e87830e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32cd06cf-9de7-4bc7-984d-23b02271e024/conversions/aba70965-ad00-4a91-aa2a-d5ec4e87830e-xl-___webp_1920.webp 1920w Юлия Мендель

Выяснилось, что и бескомпромиссность Зеленского в отношениях с Россией - не более чем пиар-ход. Готовность к сдаче территорий обсуждалась на самом высоком уровне еще задолго до нынешнего дипломатического тупика.

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского:

"Еще в 2022-м у них были все договоренности по позициям, касающимся Донбасса, языка и многих других вещей. Они договорились обо всем. А потом пришел Борис Джонсон. Сейчас все говорят, что это ложь Путина, но эту историю рассказали сами украинцы. Они знали, что Джонсон повлиял на это решение. И Зеленскому пообещали все: оружие, влияние, славу. Мол, он если он будет воевать с Россией, то станет великим героем. Это все, чего он хочет. Ему плевать на людей, ему нужна только власть".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce214e1b-185a-4836-b0e3-be6085576982/conversions/056cd0a6-f403-4006-b21b-3932d7856401-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce214e1b-185a-4836-b0e3-be6085576982/conversions/056cd0a6-f403-4006-b21b-3932d7856401-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce214e1b-185a-4836-b0e3-be6085576982/conversions/056cd0a6-f403-4006-b21b-3932d7856401-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce214e1b-185a-4836-b0e3-be6085576982/conversions/056cd0a6-f403-4006-b21b-3932d7856401-xl-___webp_1920.webp 1920w

И ради этой власти Зеленский готов идти на все. Внутри страны он запустил настоящую машину пропаганды, которая работает методами тех, кого в Украине сегодня восхваляют, - методами нацистов.

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского:

"Он сложил руки вот так, наклонился к столу, посмотрел на нас и очень раздраженным тоном произнес: "Мне нужна пропаганда Геббельса. Если хотите, именно пропаганда Геббельса. Мне нужны тысячи говорящих голов с пропагандой Геббельса".

Реакция Киева на откровения бывшей соратницы оказалась предсказуемо свирепой. Вместо опровержения Мендель незамедлительно окрестили "агентом Кремля" и внесли в печально известную базу сайта "Миротворец". Впрочем, это интервью лишь медийная прелюдия к куда более жестким мерам. Главной мишенью американского давления стал серый кардинал украинской политики Андрей Ермак. Созданные по инициативе США НАБУ и САП обвиняют бывшего главу офиса президента в организации масштабной преступной схемы. По версии следствия, чиновник легализовал более 10 млн долларов, полученных преступным путем. Эти деньги отмывались через строительство элитного коттеджного поселка под Киевом. Впрочем, сам обвиняемый идет в отказ.

Андрей Ермак, бывший глава офиса президента Украины:

"Я самодостаточный человек и знаю, что делал, а чего не делал. Я смотрю честно людям в глаза".