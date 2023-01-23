"Полная безжалостность к гражданскому населению" - как проводились одни из самых кровавых операций нацистов в Беларуси

"Для решения германского вопроса может быть только один путь - путь насилия. Цель Германии - захват жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация". Эти слова из речи Гитлера на совещании в имперской канцелярии 5 ноября 1937 г. предназначались только для командования под грифом совершенно секретно. Новые факты геноцидабелорусского народа раскрывает новый спецпроект "Геноцид. Без права на жизнь".

Факт 9 августа 1940 года Гитлером был издан приказ о подготовке к блицкригу. Его необходимо осуществить до зимы 1941 года. В историю он вошел как план "Ауфбау Ост" - "Наращивание сил на Востоке". В нем в числе первоочередных задач предусматривалось "очистить" Польшу и западную часть Советского Союза от 31 миллиона человек; выселить за Урал до 46-51 миллиона человек, а 14 миллионов, оставшихся там, онемечить, разгромить русских как народ …".

Под русскими понимались и белорусы. 75 % из них должны быть уничтожены, остальные 25 - превращены в рабов.





Еще задолго до нападения на СССР было принято большое количество документов - приказов, распоряжений, инструкций, бесчеловечных и жестоких по своей сути.

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Но особо циничная принята 13 мая: "Об особой подспудности в районах "Барбаросса" и об особых мероприятиях войск". Она предписывала "полную безжалостность к гражданскому населению". "Мы обязаны истреблять население - это входит в нашу миссию охраны германского населения. Нам придется развивать технику истребления населения…". И такую технику развивали.

Организация газовых камер - душегубок, "стерильная зачистка" хирургическая, химическая, радиоактивная кастрация, заражение опасными болезнями. Ведь предстояло решить главный вопрос - как быстро избавиться от огромного количества ненужного населения, речь шла о миллионах.

Эффективным методом умерщвления людей признавались карательные операции. Их активно начали применять на оккупированных фашистами белорусских территориях с первых дней вторжения.

14 августа 1941 года в белорусском городе Барановичи прошло совещание с участием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Начальник личного штаба Карл Вольф и верховный фюрер в Центральной России и Беларуси Эрих фон дем Бах доложили о результатах проведения операций по отселению населения из Беловежской пущи. Отдельный доклад о территориях Брестской, Барановичской, Полесской и Пинской областей. Их необходимо было очистить от вражеских для немцев элементов - партизан, подразделений Красной армии, попавших в окружение, а еще от жителей этих районов. Операция получила название "Припятский марш" или "Припятские болота".

Это были одни из первых кровавых операций нацистов в Беларуси по скорейшему освобождению занятых территорий от местного населения. Но такие планы гитлеровцы вынашивали давно. Именно под лозунгом исключительности немецкой нации и необходимости расширения для населения Германии жизненного пространства Гитлер приходил к власти.





В основе премьерного цикла "Геноцид. Без права на жизнь" - малоизвестные и впервые обнародованные немецкие документы о планах уничтожения жителей восточных территорий, материалы из Национального архива Республики Беларусь и архива Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

В 16 сериях - собранные Генеральной прокуратурой свидетельства жертв карательных операций, которые расскажут про фашизм и ужасы оккупации Беларуси в годы Великой Отечественной войны.