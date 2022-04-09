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Полномочия местных органов власти и Министерства ЖКХ неразрывны с ответственностью - Андрей Хмель

Полномочия местных органов власти и Министерства ЖКХ неразрывны с ответственностью - Андрей Хмель

О полномочиях местных органов власти и Министерства ЖКГ Беларуси в проекте "Вопрос номер один" рассказал профильный министр.

Андрей Хмель рассказал, что Министерство ЖКХ - это своеобразный интеллектуальный центр, который вырабатывает решения для определенных повседневных задач.

"Это капитальный ремонт, обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами, это благоустройство. В этой части мы как все делали, так и будем делать", - объяснил министр, отметив, что, естественно, некоторые вопросы будут решаться на уровне правительства, Президента.


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Андрей Хмель: Президент попросил разобраться и те функции, которые мы можем выполнять сами (у нас есть на это полномочия), выполнять и отвечать перед гражданами. Это правильно.


По мнению главы ведомства, это добавит эффективности в работе отрасли, эффективности в принятии решения на местах. Профильный министр подчеркнул, что наделение полномочиями местных исполнительных органов власти и Министерства жилищно-коммунального хозяйства неразрывно с ответственностью.

Интервью министра ЖКХ Беларуси Андрея Хмеля в проекте "Вопрос номер один" смотритена

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Агентства теленовостей.

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