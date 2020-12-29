Полномочия помощников президента расширены

Среди делегатов Всебелорусского народного собрания, конечно же, будет и вся вертикаль власти. Кстати, полномочия помощников президента в регионах и Минске расширены. Указ подписал сегодня глава государства. В частности, они наделяются правами привлекать к выполнению поручений президента госорганы и организации, в том числе - системы обеспечения безопасности, а также беспрепятственно входить на их территорию. Кроме того, на помощников президента возлагаются дополнительные функции по выявлению в регионах источников и факторов, которые создают угрозу нацбезопасности, по контролю, анализу и прогнозированию общественно-политических и социально-экономических процессов, внесению предложений по обеспечению внутриполитической стабильности в регионе, в том числе - об укреплении правопорядка.



О намерении расширить полномочия своих помощников президент заявил еще в конце октября во время кадровых назначений инспекторов по Брестской, Гродненской областям и Минску. Тогда же Александр Лукашенко говорил о необходимости обновить систему работы помощников с президентом.



