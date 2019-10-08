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Полные тарифы для незанятых в экономике - с 1 мая 2020 года

Срок оплаты за тепло и газ по полным тарифам для незанятых в экономике переносится на 1 мая будущего года. Соответствующее постановление принято правительством в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги. К слову, оплачивать их потребители должны были по полным тарифам с 1 октября. Что касается горячего водоснабжения, то его по полным тарифам незанятые в экономике уже возмещают с 1 января этого года.

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