Полный спектр эмоций: снег, детские улыбки и отчаяние беженцев от безвыходной ситуации

К ситуации на белорусско-польской границе, где уже третью неделю беженцы ожидают хоть каких-то действий и решений со стороны ЕС.

Беларусь в этом вопросе открыта. Хотите помочь? Приезжайте, оцените своими глазами всю обстановку и окажите обездоленным людям поддержку. Впрочем, пока все визиты западных представителей "гуманизма", к сожалению, лишь разбитые надежды для беженцев. Сегодня лагерь посетили представители Европейской комиссии.

Вновь на все вопросы и мольбы о предоставлении гуманитарного коридора беженцы получили лишь молчание и улыбки. Это уже четвертая подобная поездка за последние дни, вояж на камеры, этакий спектакль.

Картину этого вторника на границе собрал Алексей Волков.

Бегущие вместе - такое сложилось впечатление о визите представителей Еврокомиссии. С их визитом беженцы связывали особые надежды, а получили жесткий толчок "европравды".

Перед глазами беженцев развернулась настоящая европейская трагедия, такой медиаспектакль: каждый день приезжают чиновники в лагерь, делают фотографии, их сопровождают "свои" СМИ и буквально минут через 30 уезжают. Как же люди? Ну белорусы же помогают. Правда, им слово в зарубежных СМИ не дадут. Да и то, что иракцы и сирийцы хотят в ЕС, уже неважно для еврочиновников".

У меня дома осталось двое детей. Дома - это в Сирии. Я иду в поисках лучшей жизни для будущего моей семьи. Ведь когда-то мой дом разбомбили, и я остался ни с чем. Когда я смогу попасть в Германию, найду работу, то перевезу к себе всю свою семью. Я могу сказать вам только спасибо, что вы дали нам крышу над головой и еду Хале Халеби (Сирия)

Я оказался в Беларуси. На самом деле мне неважно, в какую именно страну Евросоюза попаду. Пусть это будет Германия, Польша, Англия или Франция. Я просто хочу обрести дом. Назад вернуться я не могу - там мне угрожает опасность Сируш Русал (Ирак)

Такое же двоякое ощущение оставляет и первый снег возле ТЛЦ "Брузги". С одной стороны, детишки играют в снежки, с другой - количество заболевших растет. К тому же среди беженцев 22 беременные девушки. Миграционный кризис, который как по нотам разыграли в Польше, это ведь не только политика, это жизни людей.

Белорусские военные для беженцев развернули полевую баню, страны НАТО - 14 полевых лагерей. Кажется, лучшего примера "человечности" той стороны и не найти. К тому же дуэт Моравецкий и Дуда нагнетают донельзя: "Минск и Москва стягивают все больше и больше мигрантов в лагерь". Это даже не выдумка - это откровенное вранье. Наоборот, желающих вывозят, а вот вред от химических смесей и водометов - еще какая правда. Наши медики пытаются помочь, не польские.

Сегодня же в лагере поставили импровизированный пресс-центр. Он для всех работающих журналистов. Ведь только зарубежных 6 десятков из 9 стран.

Аккредитованы и польские СМИ. Но в лагере их нет. То ли Анджей Дуда заплатил им чеканной монетой, то ли запугал ведьмачьими заклятиями, т.е. расправой.





Более того, Польша перешла явно все рамки, потому что границы, которые она якобы защищает, это не границы Польши, а границы Евросоюза. У них же нет внутренних границ, поэтому человек может сказать: "Я хочу в Германию, Бельгию и так далее, почему вы меня не пускаете". То есть надо ставить вопрос: насколько вообще единая Европа. Сложилось ощущение, что она почти уже раздроблена, вот и вопрос сегментации Евросоюза. Скорее всего, после этих всех событий мы увидим дальнейший кризис Евросоюза Кирилл Молчанов, политолог, замдиректора Украинского института политики

В целом же политический фон кризиса предельно абсурден: поляки говорят, что Минск и Москва агрессоры, и без нужной причины стягивают войска к границе. Александр Лукашенко дает эксклюзивное интервью BBC - каналу, который в открытую и враждебно высказывается по Беларуси и по Президенту лично.