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Полоцк и Полоцкий район с сегодняшнего дня вводят масочный режим

В Беларуси еще один район - Полоцкий - с сегодняшнего дня вводит масочный режим. Решение властей обусловлено эпидемической обстановкой, а также игнорированием жителями советов врачей и пренебрежением средствами индивидуальной защиты в общественных местах.

Масочный режим обязателен в Бобруйске, на всей территории Гомельской области и Могилеве.

В Бресте массовые мероприятия в помещениях отменены

В связи с ростом заболеваемости, в Бресте до 10 декабря отменяются массовые мероприятия - выставки, презентации, ярмарки и дегустации не будут проходить в закрытых помещениях. Такое решение принял местный горисполком, чтобы минимизировать распространение коронавируса. Все развлекательные заведения могут работать только до 23 часов.

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