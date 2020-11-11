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Полоцк и Полоцкий район с сегодняшнего дня вводят масочный режим
В Беларуси еще один район - Полоцкий - с сегодняшнего дня вводит масочный режим. Решение властей обусловлено эпидемической обстановкой, а также игнорированием жителями советов врачей и пренебрежением средствами индивидуальной защиты в общественных местах.
Масочный режим обязателен в Бобруйске, на всей территории Гомельской области и Могилеве.
В Бресте массовые мероприятия в помещениях отменены
В связи с ростом заболеваемости, в Бресте до 10 декабря отменяются массовые мероприятия - выставки, презентации, ярмарки и дегустации не будут проходить в закрытых помещениях. Такое решение принял местный горисполком, чтобы минимизировать распространение коронавируса. Все развлекательные заведения могут работать только до 23 часов.
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