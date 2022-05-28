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Полоцк масштабно и красочно отмечает юбилей
Самому древнему городу на территории Беларуси и одному из старейших в Восточной Европе исполнилось 1160 лет. Праздничный день начался с красочного шествия. Колонны олицетворяли вехи истории древнего города. Участники - это жители Полоцка, представители трудовых коллективов. Многие полоцкие бренды хорошо известны не только в нашей стране, но и за рубежом.
Поздравления с праздником полочанам передали Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель Совета Министров Союзного государства Михаил Мишустин. На главной сцене праздника чествовали лучших работников. Грамотами Совета Республики, областного и районного исполнительных комитетов отмечены руководители и работники Полоцкого водоканала, зеленхоза, районной больницы, сельскохозяйственных предприятий.
Я горжусь, что я живу в этом замечательном городе, в этом древнем оплоте белорусской государственности. А сегодня это современный, развитый, красивый, уютный город, где живут и работают замечательные люди.
Эта награда не совсем индивидуальная, коллективная. В первую очередь это заслуга коллектива Полоцкой городской больницы, который в эти два последних года смог достойнейшим образом работать. У нас открылась новая ПЦР-лаборатория, а в течение буквально трех-четырех недель откроется МРТ-кабинет.
Наталья Кочанова удостоена звания "Почетный гражданин Полоцкого района".
По традиции в день рождения города торжественно присваивают звание "Почетный гражданин Полоцкого района". В этом году его удостоена уроженка Полоцка, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
Я всегда гордилась тем, что я полочанка. Конечно, для меня большая честь сегодня быть здесь, поздравить своих земляков с этим великолепным праздником - с днем рождения, юбилеем города. Огласить приветствие Президента нашей страны, потому что я знаю, как много он сделал для нашего города, утвердив указом Президента комплексную программу развития города. Это моя духовная сила, это то место, куда я, тогда когда приезжаю, дышу полной грудью, ощущая тепло своего родного дома, своих родных земляков.
Очень значимо и важно, что мы именно сегодня говорим о новом этапе белорусско-российских отношений. И здесь роль Полоцка как земли, подтверждающей многие столетия совместной истории, только возрастает.
Путешествие во времени
На целый день центр города превратился в пешеходную зону. В парках и скверах и сейчас работают подворья народных умельцев. Силами творческих коллективов города любой желающий может совершить путешествие во времени и побывать в стародавней полоцкой корчме, на ярмарке, в мастерской скорняка или получить урок средневекового танца. Гулянья в праздничном городе продлятся до поздней ночи.
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