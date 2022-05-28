Полоцк масштабно и красочно отмечает юбилей

Я всегда гордилась тем, что я полочанка. Конечно, для меня большая честь сегодня быть здесь, поздравить своих земляков с этим великолепным праздником - с днем рождения, юбилеем города. Огласить приветствие Президента нашей страны, потому что я знаю, как много он сделал для нашего города, утвердив указом Президента комплексную программу развития города. Это моя духовная сила, это то место, куда я, тогда когда приезжаю, дышу полной грудью, ощущая тепло своего родного дома, своих родных земляков.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, почетный гражданин Полоцкого района