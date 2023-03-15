Полоцк поддержал акцию "Мы - граждане Беларуси!"

Гражданин Беларуси - это тот человек, который не только по документам числится, а тот, кто любит свою Родину, кто патриот своей Родины, готовый выполнять все обязанности, а не только права читать в Конституции, и если понадобиться - готов даже жизнь не пожалеть за счастье и благополучие своей Родины.

Александр Растопчин, ветеран Великой Отечественной войны

