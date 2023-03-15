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Полоцк поддержал акцию "Мы - граждане Беларуси!"

В Беларуси сегодня День Конституции. Двадцати шести юным жителям Полоцка в торжественной обстановке вручили паспорта. Так в городе, который является колыбелью белорусской государственности, поддержали республиканскую акцию "Мы - граждане Беларуси". Торжество состоялось в Софийском соборе. Поздравить школьников пришли представители власти, ветераны, люди, чьим трудом славится Полоцк. Участники также насладились яркими номерами в исполнении лучших коллективов города и звуками знаменитого полоцкого органа.

Быть гражданином Республики Беларусь - это большая честь и ответственность перед обществом, перед самим собой. И я, принимая это звание, обещаю с достоинством нести его - своей учебой, трудом, укреплять мир моего родного города и страны, в которой живу, хранить память о тех людях, которые отдали жизнь за мир и независимость родной Беларуси.
Дарья Арестова, учащаяся СШ № 1 г. Полоцка
Для меня это, безусловно, волнение, потому что праздничный день. Мы - будущее нашей страны, мы отвечаем за то, что будет в нашей стране. Мы сделаем все, чтобы наше завтра было лучше, чем вчера.
Татьяна Ромашко, учащаяся Полоцкой государственной гимназии № 1 имени Ф. Скорины
Гражданин Беларуси - это тот человек, который не только по документам числится, а тот, кто любит свою Родину, кто патриот своей Родины, готовый выполнять все обязанности, а не только права читать в Конституции, и если понадобиться - готов даже жизнь не пожалеть за счастье и благополучие своей Родины.
Александр Растопчин, ветеран Великой Отечественной войны

Одним из кульминационных моментов стала церемония прощания с пионерским галстуком и вступление в ряды Белорусского республиканского союза молодежи, а значит впереди у ребят новые возможности.

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