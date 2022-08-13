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Полоцк принимает "Вытокi. Крок да Алiмпу". Чем фестиваль удивляет гостей?
Спортивные баталии, знакомство с историей и трепетное отношение к Родине. Фестиваль "Вытокi. Крок да Алімпу" продолжает объединять белорусские регионы. В эти дни в атмосфере праздника живет старейший город Беларуси - Полоцк. Стартовал форум накануне с культурно-образовательной программы. А сегодня олимпийский день. Он собрал всех любителей активного образа жизни. На площади Свободы развернулись точки более чем по 20 видам спорта. И по традиции фестиваля Полоцк получил от НОК сертификат на сумму в 100 тысяч белорусских рублей на развитие спортивной инфраструктуры.
Вечером жителей и гостей Полоцка ждет творческий музыкальный марафон. Это и конкурс вокалистов, и гала-концерт, и салют.
"Вытокi" - слово, которое имеет по-настоящему глубокий смысл. Это наша память, наши корни и наша земля. Цель фестиваля - объединить людей разных интересов и рассказать о региональных брендах, достижениях в спорте, искусстве и науке. Финальной точкой второго сезона фестиваля станет Копыль.
Фото: БелТА
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