Полоцк принимает "Вытокi. Крок да Алiмпу". Чем фестиваль удивляет гостей?

Спортивные баталии, знакомство с историей и трепетное отношение к Родине. Фестиваль "Вытокi. Крок да Алімпу" продолжает объединять белорусские регионы. В эти дни в атмосфере праздника живет старейший город Беларуси - Полоцк. Стартовал форум накануне с культурно-образовательной программы. А сегодня олимпийский день. Он собрал всех любителей активного образа жизни. На площади Свободы развернулись точки более чем по 20 видам спорта. И по традиции фестиваля Полоцк получил от НОК сертификат на сумму в 100 тысяч белорусских рублей на развитие спортивной инфраструктуры.