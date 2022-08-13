Полоцк принимает "Вытокi. Крок да Алiмпу", приготовиться Копылю

Насыщенные выходные в Полоцке. Город принимает пятый этап культурно-спортивного фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу". Если первый день был посвящен культуре и истории, то во второй день самый древний город нашей страны превратился в олимпийский квест. Желающих показать свою силу и выносливость оказалось очень много. О национальных брендах, исторической памяти и спортивных достижениях репортаж Кристины Камыш.

Бег, прыжки в высоту. Легкую атлетику не зря называют королевой спорта. В ней дисциплин настолько много, что каждый найдет вид по душе. Призер чемпионатов мира и Европы Анастасия Мирончик-Иванова всегда готова прорекламировать свой путь жизни. Поэтому в последние выходные перед первенством страны она не на стадионе, а в Полоцке.





И как раз в преддверии чемпионата страны я решила посетить мероприятие "Вытокі" и зарядиться позитивной энергией. У нас растет здоровое будущее поколение. Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира и чемпионатов Европы по легкой атлетике

Бокс и волейбол, хоккей и велоспорт, футбол, гандбол, теннис - всего более 20 площадок развернулось в центре Полоцка. Здесь все, за что мы так любим спорт, - эмоции, рекорды и, возможно, самые первые победы.

Каждый ребенок мог пройти олимпийский квест. Дети получали аккредитацию на старте. Затем на площадке выполняли тематическое задание. Если успешно, то организаторы ставили стик-наклейку. За 15 отметок можно было получить подарок на финише - беспроводную колонку. Кстати, еще до старта фестиваля дети по-хорошему атаковали площадки.

Гости спортивного фестиваля: Я сегодня с ночи с работы, но мы решили, что надо, несмотря ни на жару, ни на что, попробовать свои силы.

Одну из площадок подготовил Белагропромбанк, который около 10 лет является генеральным спонсором Национального олимпийского комитета. И ни одно спортивно-массовое событие не проходит без участия банка. У обеих организаций одна миссия - это развитие спорта в стране, поддержка начинающих атлетов, продвижение здорового образа жизни среди населения Беларуси.





Чем будут здоровее наши люди, тем будет здоровее нация. У нас много героев, которые прославляют нашу Беларусь на соревнованиях мирового уровня. Мы гордимся тем, что делаем, и уже порядка десяти лет являемся генеральным спонсором НОК и поддерживаем спорт. Олег Жингель, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО "Белагропромбанк"

Но не только спортом единым. Гостей фестиваля встречали стройные ряды местных умельцев. Свою продукцию подготовили многие предприятия региона. Бренды, кстати, не только белорусские.

Официально "Вытокі" вышли на международный уровень. Так, впервые были представлены локации российских городов-побратимов Полоцка - Великого Новгорода и Великих Лук. А ребята из Себежа и Пскова поучаствовали в олимпийском квесте.

Отличная традиция фестиваля - каждый регион, который становится домашним для "Вытокаў", получает от НОКа денежный сертификат.





Не могли не заехать со своими "Вытокамі" к вам в гости. Ибо полоцкая земля и Полоцк является истоком всего того белорусского, что мы имеем на современном этапе. Виктор Лукашенко, глава НОК Беларуси

Эти средства пойдут на развитие спортивной инфраструктуры.

А полоцкая земля богата талантами. Здесь, например, воспитывались биатлонистки Ирина Кривко и Анна Сола. Количество хоккеистов в сборной страны, которых подготовила школа новополоцкого "Химика", не сосчитать: братья Костицыны, Брикуны, Китаров, Коробов.













Самый древний, самый насыщенный историческими событиями город нашей страны -именно здесь началась наша страна и сложилось наше государство. Поэтому правильно, что такая произвольная эстафета олимпийская дошла и до нас. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома



Фестиваль развивается с каждым городом, показывает нашим прекрасным белорусам, что и погода у нас хорошая всегда в доме, и возможности у нас замечательные. Валентина Дынич, директор ООО "Белбрендаудит", соорганизатор фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу"





Любить свое и быть стильными! Вечернюю программу фестиваля открыла презентация коллекций одежды "Роднае - моднае". А после жителей и гостей Полоцка ждал творческий музыкальный марафон. Вначале конкурс вокалистов.

Заключительным, но ярким аккордом уже по традиции стал гала-концерт и салют. Финальный этап второго сезона "Вытокаў" примет Копыль. Здесь фестиваль будет гостить 26 и 27 августа.