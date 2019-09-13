Полоцк присоединился к акции "Во славу общей Победы"

Полоцк присоединился к масштабной акции "Во славу общей Победы". Молодежь, ветераны и местная власть сделали забор земли со всех захоронений времен Великой Отечественной в регионе и поместили в специальные капсулы.



На площади Свободы в Полоцке их в торжественной обстановке передали Музею боевой славы города. Во время войны в регионе шли ожесточенные бои. На момент освобождения древнейший город Беларуси лежал в руинах и был практически безлюдным. Уже в апреле часть земли с памятных мест северного региона доставят на мемориал "Прорыв" в Ушачском районе. После землю отправят в Минск. 9 мая капсулы из всех регионов Беларуси заложат в крипте храма-памятника в честь Всех святых.