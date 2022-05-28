Полоцк - самый древний город Беларуси - празднует 1160 лет

Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома: Ежегодно Полоцк посещает более 600 тысяч туристов. Мы поставили планку, чтобы это было не менее миллиона. Для этого благоустраиваем город. Александр Лукашенко с пониманием, с уважением к этому городу отнесся и распорядился проработать комплекс мер для нашего региона.