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Полоцк - самый древний город Беларуси - празднует 1160 лет
1160 лет отмечает древний Полоцк. Жителей и гостей города с праздником поздравил белорусский лидер. Сегодня в 11:00 начнется шествие. Затем на площади Свободы состоится награждение заслуженных полочан, а также присвоение почетного звания "Почетный гражданин Полоцкого района". В течение всего дня на улицах, в парках и скверах будут работать тематические площадки, подворья, выставки. Акватория реки Западная Двина станет местом показательных выступлений боевых расчетов МЧС. С концертных площадок жителей поздравят артисты государственного ансамбля народной музыки "Свята", а на вечер запланирован гала-концерт Юлии Быковой и группы "Аура".
Жители Полоцка о своем любимом городе:
Прежде всего, это наш родной, любимый город. И хочется, чтобы дальнейшее развитие его было в таком же духе и ритме.
Столько святых мест здесь находится, памятников архитектуры! Я думаю, что каждый белорус должен посетить наш город.
Как и все белорусы, мы открытые, радостные, мирные. Будем рады видеть вас в своем городе. Добро пожаловать!
Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома: Ежегодно Полоцк посещает более 600 тысяч туристов. Мы поставили планку, чтобы это было не менее миллиона. Для этого благоустраиваем город. Александр Лукашенко с пониманием, с уважением к этому городу отнесся и распорядился проработать комплекс мер для нашего региона.
Полоцк - самый древний город Беларуси и один из древнейших в Восточной Европе.
Первое упоминание о нем датируется 862-м годом нашей эры. Полоцк был одним из центров христианства на восточнославянских землях. Здесь родилась просветительница Евфросиния Полоцкая, первопечатник Франциск Скорина, философ и богослов Симеон Полоцкий.
Сегодня это современный город, культурный и образовательный центр. А бренды местных предприятий хорошо известны не только в нашей стране, но и за рубежом.
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