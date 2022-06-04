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Полоцк стал центром празднования 1030-летия православия в Беларуси
Полоцк стал центром проведения торжеств, посвященных 1030-летию православия в Беларуси. Здесь в 992 году была образована первая на территории Беларуси епископская кафедра. Паломники прибывают в Спасо-Евфросиниевский монастырь. В Крестовоздвиженском соборе прошла малая вечерня с акафистом преподобной Евфросинии - небесной заступнице Беларуси. Именно в древнем Полоцке начался ее духовный и просветительский путь. С особым трепетом верующие собрались и на всенощное богослужение.
5 июня, в День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, в Софийском соборе пройдет божественная литургия, после чего по улице, названной в честь белорусской святой, состоится крестный ход до монастыря. В Крестовоздвиженском соборе божественную литургию совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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