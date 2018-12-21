Полоцкая резиденция Деда Мороза принимает гостей

Накануне праздников в Беларуси открылся еще один новогодний офис. В Полоцке принимает гостей резиденция Деда Мороза. К волшебнику приезжают не только местные жители, но и туристы из Витебской области. Им нравятся игровые квесты на улице, прогулки со сказочными героями по зимнему лесу и посещение лаборатории новогодних чудес. Для создания магической атмосферы закупили генераторы снега, дыма и мыльных пузырей. Дети и взрослые могут принять участие в новогодних мастер-классах и сделать своими руками подарки к празднику. Полоцкая резиденция Деда Мороза будет работать до окончания школьных каникул.