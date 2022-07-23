В Полоцке завершаются масштабные раскопки на территории Верхнего замка. Это исторический центр, где культурный слой достигает глубины 8 метров. Вскоре здесь построят корпуса Полоцкого кадетского училища, а потому задача археологов заключалась в том, чтобы максимально изучить местность и извлечь из земли то, что хранилось в ней веками.

Итоги археологической экспедиции длиной почти в год у Ольги Масловской.

Раскоп площадью 260 квадратов. Глубина - 2 метра. В историческом разрезе - граница 13-го и 14-го веков. Эти кадры в восточной части Верхнего замка в Полоцке сняты в ноябре. Из-за дождей и снега ученым и их помощникам приходилось трудиться в экстремальных условиях.

В декабре здесь возвели арочный навес - таких "зонтиков" для археологов прежде в Беларуси не строили. Этот факт подчеркивает важность исследования.

Без этого навеса раскопки возобновились бы только в марте или середине апреля. Вы представляете, сколько времени было бы потеряно, экспедиция была очень сложная, работало очень много людей, в течение длительного периода, и материалы интересные. Марат Климов, старший научный сотрудник отдела археологии Полоцкой земли и сопредельных территорий Института истории НАН Беларуси

Сегодня ученые работают на глубине 6 метров. Все находки - ровесники Евфросинии Полоцкой, а может и того старше - Рогнеды. Точно датировать артефакты позволят умные машины в лабораториях, а пока - гипотезы ученых и полет фантазии волонтеров. Две Натальи впервые на раскопках. Перебирают грунт, поднятый из раскопа. За месяцы работы уже освоили азы археологической науки и почти без подсказок руководителя могут определить, элемент какого украшения едва не был спутан с камнем.

Были браслеты красивые, нам было это интересно, так как непонятно, как они в то время такое изготавливали. Наталья Макарова, участница археологической экспедиции

Спрашиваем еще Марата Васильевича, но научил, многому научил, конечно. Наталья Шалдаева, участница археологической экспедиции

Количество индивидуальных находок в восточной части Верхнего замка приближается к 3 000

Количество индивидуальных находок приближается к трем тысячам. Нательные кресты, фибулы, каменные гребни. Звон в ушах - хороший знак. Значит, под слоем земли привет из прошлого. Сегодня это подвеска, элемент пока неустановленного серебряного украшения, и шило - все из конца 10-го-начала 11-го веков.

Моя задача с металлоискателем не найти и изымать находку, а найти и предупредить раскопщика, что здесь надо уделить внимание для того, чтобы артефакт, не доставая из земли, зафиксировать. Контекст - это самое главное в археологии. Олег Рубашко, участник археологической экспедиции

Мокрый культурный слой сохранил деревянные постройки XI века

Особую ценность представляют находки архитектурные. Только представьте: этим постройкам тысяча лет.

Благодаря близкому залеганию грунтовых вод в Верхнем замке отлично сохранилось дерево: срубы, настилы, бытовые предметы. Мокрый культурный слой преподнес и научную сенсацию - археологи обнаружили стену Полоцкого вала.

Марат Климов, старший научный сотрудник отдела археологии Полоцкой земли и сопредельных территорий Института истории НАН Беларуси: Сам вал, по тем данным, которые мы имеем, около 6 метров, может быть, больше, верхняя часть нивелирована, там овраг, который использовался как ров. Штурмовать эту часть было очень сложно. Олег Рубашко, участник археологической экспедиции

Наряду с порталом в век Всеслава Чародея на территории полоцкого Верхнего замка в эти дни открыт портал и в сравнительно недавнее прошлое. Еще одна группа ученых Института истории Академии наук работает на склоне реки Полота - на месте захоронения времен войны с армией Наполеона. Два масштабных сражения за Полоцк датируются августом и октябрем 1812-го. Подобные находки позволяют уточнить, а иногда и иначе интерпретировать данные документальных источников.

Касаемо этого захоронения, это, скорее всего, жертвы сражения октября 1812 года, когда уже Полоцк российские войска отбили, но не будем забывать, что в этом году у нас юбилей - 210 лет со времен тех событий.