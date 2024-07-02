Полоцкие энергетики восстанавливают электроснабжение в 175 пострадавших от непогоды населенных пунктах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Витебскэнерго".

После сильной жары в Витебскую область пришли мощные дожди, гроза и штормовой ветер. Непогода стала причиной аварийных отключений электроэнергии, в числе наиболее пострадавших - Ушачский, Верхнедвинский и Полоцкий районы.

Ремонтные бригады филиала "Полоцкие электрические сети" по состоянию на 19.40 ведут работы по оперативному восстановлению электроснабжения в 175 населенных пунктах. Персонал и техника мобилизованы, обеспечены всем необходимым. Сейчас задействовано 22 бригады, более 100 человек, 25 единиц спецтехники.

В пострадавшие районы дополнительно направлены 15 бригад из Оршанских, Витебских и Глубокских электрических сетей РУП "Витебскэнерго" и пять бригад из РУП "Минскэнерго". Специалисты будут работать в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки возобновить подачу электроэнергии во все населенные пункты пострадавших районов.