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Полоцкие энергетики восстанавливают электроснабжение в 175 пострадавших от непогоды населенных пунктах
Полоцкие энергетики восстанавливают электроснабжение в 175 пострадавших от непогоды населенных пунктах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Витебскэнерго".
После сильной жары в Витебскую область пришли мощные дожди, гроза и штормовой ветер. Непогода стала причиной аварийных отключений электроэнергии, в числе наиболее пострадавших - Ушачский, Верхнедвинский и Полоцкий районы.
Ремонтные бригады филиала "Полоцкие электрические сети" по состоянию на 19.40 ведут работы по оперативному восстановлению электроснабжения в 175 населенных пунктах. Персонал и техника мобилизованы, обеспечены всем необходимым. Сейчас задействовано 22 бригады, более 100 человек, 25 единиц спецтехники.
В пострадавшие районы дополнительно направлены 15 бригад из Оршанских, Витебских и Глубокских электрических сетей РУП "Витебскэнерго" и пять бригад из РУП "Минскэнерго". Специалисты будут работать в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки возобновить подачу электроэнергии во все населенные пункты пострадавших районов.
Энергетики предупреждают о мерах безопасности: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нельзя подходить к ним ближе, чем на восемь метров. О данных фактах необходимо незамедлительно сообщать на короткие номера аварийных служб электросетей 115 и 144.
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