Полоцкий пограничный отряд пополнили молодые офицеры. В этом году в его подразделения пришли 12 выпускников высших учебных заведений. В офицерские ряды молодых лейтенантов приняли во время торжественной церемонии. Она состоялось у мемориального знака "Пограничникам всех поколений". Защитники рубежей чтут традиции. Многие посвящают жизнь служению Родине по примеру отцов и дедов.

Анна Тамуленок, замначальника смены отделения пограничного контроля "Урбаны" Полоцкого погранотряда:

"Я окончила Институт пограничной службы Республики Беларусь. Этот выбор был сделан не просто так. У меня в семье много военных. Я продолжаю эту линию".

"Военнослужащий - это пример. Человек, который способен на то, на что не способен обычный гражданский человек, тем более пожертвовать собой ради блага других. Вот это, по-моему, должно быть ключевое кредо любого человека, который решил посвятить свою жизнь служению Родине", - отметил замначальника пограничной заставы "Урбаны" Полоцкого погранотряда Алексей Сильванович.

Алексей Кавун, замначальника Полоцкого погранотряда:

"Эти офицеры - это будущее границы, это будущее нашего государства. Они продолжат почетную миссию - охрану и оборону государственных границ Республики Беларусь на участке Полоцкого погранотряда. Они сделали свой выбор. Это не профессия, это призвание".

Охранять рубежи Родины молодые офицеры будут на прибалтийском направлении. В зоне ответственности Полоцкого погранотряда - участок границы с Литвой и Латвией протяженностью свыше 270 километров. Помогать молодым военнослужащим справляться с поставленными задачами будут опытные офицеры - наставники.