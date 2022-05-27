Полоцку 1160 лет: какие мероприятия пройдут в городе по случаю праздника?

Мои родители воевали здесь, и для меня белорусская земля - что-то святое. Кусочек светлого островка в наше время.

Люди, которые приезжают сюда, никогда не остаются равнодушными и никогда не уезжают отсюда неутешенными. Утешение они получают от тех святынь, которые находятся в Полоцке, и от святых - преподобная Ефросинья Полоцкая и священномученик отец Константин Жданов. Наш первый белорусский новомученик.

Здесь бьется сердце Беларуси. Каждый год в Полоцк приезжают тысячи туристов, чтобы разгадать мудрое молчание старого города. 13 музеев и полторы сотни историко-культурных достопримечательностей помогают совершить путешествие во времени.

Древний Полоцк принимает поздравления с юбилеем. Городу 1160 лет! Праздничная программа растянется на три дня. Выставки, концерты, представления, презентации и чествование заслуженных полочан. Скверы, площади и парки превратились на время в площадки для перформансов. Задействована будет даже акватория Западной Двины - завтра там пройдут показательные выступления МЧС. А начались торжества с возложения цветов к памятнику защитникам Полоцка и молебна в Свято-Покровском храме.Подробности - уДревнейший город Беларуси, столица первого белорусского государства, оплот христианства в Восточной Европе. Полоцк - место силы, за которой приезжают за тысячи километров.Много дней пути за плечами патриотов из Нижнего Новгорода. В маршруте - города боевой славы: Рязань, Тула, Можайск, Смоленск. Сегодня Полоцк. Минута молчания и песни о Победе - у памятника освободителям. Многие в Полоцке впервые. Под впечатлением.Празднование юбилея родного города полочане начали с молитвы. Она прозвучала под сводами храма Покрова Пресвятой Богородицы. Этот год особенный и для Полоцкой епархии - 1030 лет с даты основания. Торжества пройдут 5 июня вместе с днем памяти преподобной Евфросинии.