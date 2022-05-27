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Полоцку 1160 лет: какие мероприятия пройдут в городе по случаю праздника?
Древний Полоцк принимает поздравления с юбилеем. Городу 1160 лет! Праздничная программа растянется на три дня. Выставки, концерты, представления, презентации и чествование заслуженных полочан. Скверы, площади и парки превратились на время в площадки для перформансов. Задействована будет даже акватория Западной Двины - завтра там пройдут показательные выступления МЧС. А начались торжества с возложения цветов к памятнику защитникам Полоцка и молебна в Свято-Покровском храме.
Подробности - у Ольги Масловской. Древнейший город Беларуси, столица первого белорусского государства, оплот христианства в Восточной Европе. Полоцк - место силы, за которой приезжают за тысячи километров.
Много дней пути за плечами патриотов из Нижнего Новгорода. В маршруте - города боевой славы: Рязань, Тула, Можайск, Смоленск. Сегодня Полоцк. Минута молчания и песни о Победе - у памятника освободителям. Многие в Полоцке впервые. Под впечатлением.
Эдуард Житухин, участник международного автопробега (г. Нижний Новгород):
Мои родители воевали здесь, и для меня белорусская земля - что-то святое. Кусочек светлого островка в наше время.
Празднование юбилея родного города полочане начали с молитвы. Она прозвучала под сводами храма Покрова Пресвятой Богородицы. Этот год особенный и для Полоцкой епархии - 1030 лет с даты основания. Торжества пройдут 5 июня вместе с днем памяти преподобной Евфросинии.
Игнатий, епископ Полоцкий и Глубокский:
Люди, которые приезжают сюда, никогда не остаются равнодушными и никогда не уезжают отсюда неутешенными. Утешение они получают от тех святынь, которые находятся в Полоцке, и от святых - преподобная Ефросинья Полоцкая и священномученик отец Константин Жданов. Наш первый белорусский новомученик.
Здесь бьется сердце Беларуси. Каждый год в Полоцк приезжают тысячи туристов, чтобы разгадать мудрое молчание старого города. 13 музеев и полторы сотни историко-культурных достопримечательностей помогают совершить путешествие во времени.
Полоцк впервые упоминается в "Повести временных лет"
Город был основан на месте слияния двух рек - Полоты и Западной Двины. Самый древний на территории Беларуси и один из самых старинных в Восточной Европе, Полоцк старше Минска, Москвы, Варшавы и Вильнюса.
На территории верхнего замка в Полоцке продолжаются археологические раскопки
Каждый год в город на Двине приезжают археологи. Культурный слой здесь достигает восьми метров. Исследователи старины работают и в эти дни: раскоп сделан на месте Верхнего замка - древнего детинца Полоцка.
Находки пополняют экспозиции музеев Беларуси. К праздничной дате в Софийском соборе открылась новая выставка. Она посвящена торговым связям Полоцка, начиная с десятого века. Самшитовые гребни с Кавказа, фрагменты стеклянной посуды из Сирии, амфоры из Византии - как сказали бы сейчас, география поставок впечатляет.
Любовь Калбеко, старший научный сотрудник Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Новый памятник на перроне железнодорожного вокзала в Полоцке
Все дороги ведут в Полоцк, в том числе и железные. Город - крупный магистральный узел. Этот факт решили подчеркнуть железнодорожники. К юбилею города, который совпал с 160-летием БелЖД, установили на перроне полоцкого вокзала паровоз-памятник. Он настоящий труженик - за годы работы по стальным магистралям родины проехал 6 миллионов километров.
Максим Стужук, начальник станции "Полоцк":
Юбилей родного города полочане будут отмечать все выходные. Завтра в 11 часов на центральной улице пройдет торжественное шествие, потом на площади Свободы наградят лучших тружеников. Состоится концерт Юлии Быковой и группы "Аура". В парках и скверах разместятся мастера и торговцы, у которых для каждого гостя праздника найдется особенный сувенир в память о дне рождения Полоцка.
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