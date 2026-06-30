Половина пути уже позади: "Поезд Памяти" продолжает путешествие по Союзному государству

"Поезд Памяти" продолжает свое путешествие по Союзному государству. На днях уникальный молодежный экспресс сделал остановку в Архангельске. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны была сконцентрирована сила всех стран антигитлеровской коалиции.

Участники проекта рассказывают о своих впечатлениях

Половина исторического пути уже позади. Участники проекта с удовольствием делятся своими впечатлениями (подробности в видео).