Половина пути уже позади: "Поезд Памяти" продолжает путешествие по Союзному государству
Автор:Стефания Винничек
"Поезд Памяти" продолжает свое путешествие по Союзному государству. На днях уникальный молодежный экспресс сделал остановку в Архангельске. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны была сконцентрирована сила всех стран антигитлеровской коалиции.
Участники проекта рассказывают о своих впечатлениях
Половина исторического пути уже позади. Участники проекта с удовольствием делятся своими впечатлениями (подробности в видео).