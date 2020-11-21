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Половина госпитализированных с отравлением школьников выписана

Школьный комбинат принес извинения ученикам и их родителям

По уточненным данным Минздрава, недомогание накануне почувствовали 174 ученика столичной школы. К слову, Комбинат школьного питания Минска принес извинения ученикам и их родителям. "Мы выясняем причины произошедшего", - заявил директор предприятия Сергей Василенко.

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