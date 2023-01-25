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Половина проблемных дорог в Минске отремонтирована - Горремавтодор

Из проблемных дорог в Минске, где необходимо проводить ремонтные работы, половина сделана. Об этом рассказали в столичном Горремавтодоре.

Сегодня на обслуживании предприятия примерно 22 миллиона квадратных метров асфальтированных участков. 15 тысяч привели в порядок с начала года. Еще столько же планируют залатать за неделю. Основная причина появления выбоин и трещин - погодные перепады.

Процесс замерзания, оттаивания, нагрузка колеса автомобиля. Никуда не денешься, живем в таких погодных климатических условиях. У нас всегда это такая проблема по весне, но вот такая у нас климатическая зима, что проблемы. Но мы готовы к этому. У нас расписаны графики, составлены дефектные акты, наши технические надзоры работают в круглосуточном режиме.
Денис Глинский, гендиректор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"

Чтобы оценить состояние минских дорог, корреспонденты АТН выехали на мониторинг вместе с представителем Мингорисполкома. Смотрите подробности вечером 25 января в "Панораме".

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