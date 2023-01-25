Половина проблемных дорог в Минске отремонтирована - Горремавтодор

Процесс замерзания, оттаивания, нагрузка колеса автомобиля. Никуда не денешься, живем в таких погодных климатических условиях. У нас всегда это такая проблема по весне, но вот такая у нас климатическая зима, что проблемы. Но мы готовы к этому. У нас расписаны графики, составлены дефектные акты, наши технические надзоры работают в круглосуточном режиме.

Денис Глинский, гендиректор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"