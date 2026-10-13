Положение Зеленского осложняется, считает эксперт Олейник

Член совета Международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что американцы могут серьезно повлиять на ситуацию, которая и без того сложна в осенне-зимний период. По его словам, сейчас она может стать для Зеленского катастрофической, поскольку европейской поддержки недостаточно.

Олейник отметил, это говорит о том, что Трамп проводит свою политику в интересах прежде всего Америки. Он не хочет быть лидером поражения.

Экс-депутат подчеркнул, что с ядерным государством выиграть войну невозможно, а Трамп хочет, чтобы лидерами поражения стали демократы и европейцы. Если бы он видел победу, американцы вписались бы по полной программе, однако зачем ему вторая конфузия после Ирана, резюмировал Олейник.