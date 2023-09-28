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Положение о работе с кадрами в судах Беларуси планируют утвердить в новой редакции
Положение о работе с кадрами в судах Беларуси планируют утвердить в новой редакции. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович в рамках пленума. Вопрос важный, ведь от кадрового потенциала, профессионализма специалистов и их личностных качеств зависит эффективность работы судебной власти в целом. Кадры определяют кредит доверия людей к институтам судебной власти, а значит, и государственной власти в целом.
В рамках пленума также планируют утвердить состав апелляционной инстанции Верховного суда. Валерий Калинкович отметил - пока в производстве у них нет уголовных дел, которые бы подлежали рассмотрению с вынесением приговора, однако новый закон вступил в силу, и нужно быть готовыми к его применению.
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