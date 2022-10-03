Положительная динамика: из-за COVID в мире за месяц умерли менее 50 тыс. человек

В мире второй месяц подряд снижается заболеваемость коронавирусом. Такие данные подсчетов приводит ТАСС.

Анализ обстановки показывает, что в отдельных азиатских государствах темпы распространения инфекции резко пошли вниз. Вместе с тем в европейской части регистрируется их рост. "При этом впервые с мая 2020 года за месяц в мире умерли менее 50 тыс. человек. По сравнению с августом смертность снизилась в 1,7 раза", - уточняется в сообщении.

В настоящее время эпидемиологическое первенство по числу заразившихся коронавирусом удерживает Япония. При этом за сентябрь там выявили 2,4 млн случаев. Это в 2,5 раза меньше, чем в августе.

Республика Корея и Россия разместились на втором месте эпидрейтинга, где число инфицированных составило около 1,5 млн. При этом в Республике Корея заболеваемость упала в два раза, а в России рост составил 1,6, сообщает информагентство.

На третьей позиции - Германия. В сентябре было зарегистрировано 1,2 млн случаев заражения. Это примерно на 70 % больше, чем в конце лета.

Снижается и уровень летальных исходов. При этом пятая часть всех умерших из-за коронавируса в сентябре приходится на США.