Власти Польши, Литвы, Латвии медленно сходят с ума, не замечая того. За собой тянут и страну, и людей, пугая мифическими угрозами с востока. Мол, вот-вот - и Беларусь нападет на нас, бойтесь эту небольшую, но суверенную страну под руководством Лукашенко. Сами придумали угрозу, сами испугались, сами пошли просить денег на дальнейшую милитаризацию и производство мин.

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Польша и страны Прибалтики заявляют о том, что нужно минировать приграничье вблизи Беларуси. Правда, мин у них нет. Но ради такого звучного демарша они решили даже вычеркнуть свои страны из подписанной ими Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.

Павел Бейда, заместитель министра обороны Польши:

"У нас нет выбора. Ситуация на границе очень серьезная. Я, конечно, говорю о польско-белорусской и польско-российской границах, поскольку Польша также граничит с Калининградской областью, которая является российской. Конечно, здесь речь идет о "Восточном щите". Это будет один из элементов "Восточного щита". Это очень серьезная и вполне реальная угроза, и я хочу вам сказать, что здесь есть такие опасения, граничащие с уверенностью. Более того, обратите внимание, с какой стороны была совершена атака на Украину. Со стороны Беларуси".

Нам необходимо производить противопехотные мины, и у нас есть возможности для этого. Мы непременно хотим, чтобы эти мины производились в Польше. Нам их нужно несколько сотен тысяч, можно даже сказать, миллион.

Только не мины нужно производить, а подгузники. Нужно думать о демографическом состоянии своих стран, экономике, благосостоянии граждан, которые не хотят жить в странах Восточной Европы и уезжают на заработки, например, в Скандинавию - там и уровень жизни выше, и платят достойно. В Латвии сейчас проживает меньше миллиона человек. Где люди? О какой войне вы говорите? Потратьте деньги на здравоохранение, в конце концов. Но нет, легче сместить акценты с важного и запугивать Беларусью и нашим союзом с Россией.

"Это классическая, вводящая в заблуждение, российская дезинформация, типичная для школы, так сказать, советской дезинформационной пропаганды... НАТО - оборонительный альянс, и все, что делает НАТО, является исключительно ответом на агрессивные действия России. И единственное, что я могу посоветовать на данном этапе нашим коллегам из Североатлантического альянса, особенно на восточном фланге Альянса, и всем остальным, - это просто сохранять спокойствие и спокойно продолжать ту разумную политику, которую мы всегда проводили до сих пор", - заметил президент польского режима.

Что имеет в виду уходящий в небытие Анджей Дуда - американский ставленник и лоббист совсем не польских интересов, понять сложно. Однако дезинформация и пропаганда войны, запугивание своего населения - это элементы информационной войны, которую ведут против Беларуси и России страны Запада, а сами готовятся совсем не к обороне. Это видно и по количеству воинского контингента, и приросту военной техники, по учениям и закупкам вооружения, которым не видно конца.

В свой недавний приезд в Минск Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки Российской Федерации заявил, что в случае агрессии со стороны НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему альянсу.

"Польша и Прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, особенно на словах, бряцают оружием, - обратил внимание Сергей Нарышкин. - Польша дошла до того, что заявляет о своих планах вдоль границ Беларуси и Калининградской области установить около 2 млн противотанковых мин и очень хотела бы, рассчитывает, надеется получить еще от американцев ядерное оружие".

"Это, конечно, печально. Они никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России, Беларуси стало одним из факторов и причин нынешнего такого большого, острого, очень опасного кризиса на европейском континенте", - сказал директор СВР.

"Они должны бы понять (хотя пока не понимают), что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первые, кто пострадает, - это носители таких идей, носители среди политических кругов Польши и Прибалтийских стран", - предупредил Сергей Нарышкин.