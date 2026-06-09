Польша - не бесплатный тыл для войны и не перевалочный пункт, заявил экс-премьер польской республики Миллер в адрес выходцев из Киева.

Политик прокомментировал громкий скандал с присвоением спецподразделению ВСУ имени "героев УПА".

Попытка Зеленского реабилитировать палачей вызвала ряд возмущенных комментариев со стороны польских политиков. А Миллер считает, что теперь у Варшавы появилась возможность заявить, что интересы Польши в отношениях с Украиной превыше всего. И указал условия, которые должна диктовать Варшава Киеву.

Лешек Миллер, премьер-министр Польши (2001-2004 гг.):

"Это хороший повод заявить украинцам: транзит - да, но платный. Будущее восстановление Украины - с участием польских компаний. Евросоюз - с защитой польских фермеров и польских предпринимателей. НАТО - с реальным укреплением Польши. И эксгумация жертв Волыни - не как милость, а немедленно, без каких-либо условий. Память - без какого-либо кляпа. Если кто-то является преступником, его будут называть преступником. Польша - это не бесплатный тыл войны и не бесплатная перевалочная станция. Это не дешевая проститутка".