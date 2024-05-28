Польша активизировалась по установлению местонахождения и задержанию белорусских разыскиваемых лиц - начальник НЦБ Интерпола в Беларуси

Польша в настоящее время очень активизировалась по установлению местонахождения и задержанию белорусских разыскиваемых лиц. Об этом в программе "Это другое" заявил начальник национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Дмитрий Медведев.

Однако он уточнил, что полицейские ведомства не отвечают за выдачу задержанных лиц. Решение, по его словам, принимают суд либо Министерство юстиции, либо прокуратура. В компетенцию полицейских органов это не входит, они выполняют функцию установления местонахождения разыскиваемого лица и его задержания. А дальше вступают в действие другие органы, которые принимают решение. В настоящее время очень качественно отрабатываются все запросы, поступающие из нашей страны в рамках Интерпола. И за это мы им очень благодарны.

Полицейские понимают, что если человек преступник на территории Республики Беларусь, совершал преступления, нигде не работал, а жил чисто на преступном доходе, то, приехав в Польшу, он не пойдет работать, он будет точно так же совершать преступления на территории другого государства, что самой собой подразумевает увеличение преступности на территории другого государства. Дмитрий Медведев

Если в Польше такое взаимодействие в рамках Интерпола происходит, то это нельзя сказать о Литве и Латвии, добавил начальник НЦБ Интерпола в Беларуси. "Такого взаимодействия, такого взаимопонимания как с Польшей у нас не имеется", - отметил Дмитрий Медведев.