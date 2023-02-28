Польша допустила полное закрытие границ с Беларусью

Возможность полного закрытия приграничного движения с Беларусью не исключает Польша. Выступая в эфире польского телевидения, заместитель министра внутренних дел страны Мацей Восик заявил, что Варшава "готовится к различным ситуациям" в вопросе организации приграничного движения с Беларусью.

При этом чиновник отметил, что не знает, можно ли закрыть все погранпереходы с Беларусью. Как известно, Польша с 10 февраля закрыла пограничный переход на границе с Беларусью - это "Бобровники", а 21 февраля ограничила движение большегрузов через пункт пропуска сопредельного с белорусским "Козловичи". Теперь через данный пункт пропуска разрешено следовать только тягачам, которые зарегистрированы в государствах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли.