Польша и Литва двое суток продержали на границе автобус с молдавским детским хором, не позволяя покинуть Беларусь

Весь день мы следим за развитием циничной ситуации, случившейся с участниками музыкально-хоровой студии "Рапсодия" из Молдовы, которые не смогли вернуться на родину из-за необоснованных действий Польши и Литвы и вынуждены были двое суток находиться в экстремальных условиях.

И только сегодня в 15:30 группа детей в приоритетном порядке прошла оформление в пункте пропуска "Каменный Лог". Затем автобус с детьми и сопровождающими прошел литовскую таможню.

Белорусская сторона сделала все возможное для того, чтобы пребывание молдавских ребят на территории нашей страны было максимально комфортным. Их разместили в одной из школ Ошмянского района, обеспечили горячим питанием, дали возможность умыться, организовали отдых и досуг. Чего не скажешь о наших соседях. Всю ночь детей держали сначала польские, затем литовские пограничники. Их не кормили и не выпускали даже в туалет. И это при том, что документы у всех участников были в полном порядке.

Все подробности из приграничья у Илоны Волынец.

Эти гастроли молдавский коллектив "Рапсодия" точно запомнит надолго.

Уж слишком резко в финале сменилась тональность. В Беларусь ребята приехали после выступления в Польше. А вот обратно поляки их почему-то уже не пустили.

Наталья Барабанщикова, заслуженная артистка Молдовы, основатель детской студии-хора "Рапсодия":

Нас поставили на 4 часа в темное местечко и через 4 часа подходят и говорят, разворачивайтесь, мы не пропускаем, у нас есть закон. Так скажите сказу, что у Вас закон есть, сообщите об этом. Какой-то закон сработал еще ковидного времени, где мы являемся транзитными пассажирами и не можем пересечь границу Польши, они нас не могут принять.

Там дети плакали, все хотели домой. Мы стоим полусонные, в плохом состоянии. Анна Муравская, участница детской студии-хора "Рапсодия" (Молдова)

Решить вопрос не удалось и через МИД Молдовы. Тогда коллективу порекомендовали проехать через Литву. Но и здесь въезд оказался запрещен. Автобусу было отказано в транзите, поскольку коллектив якобы представляет "угрозу" для Литвы. Интересно, какую? Маленькие артисты всего лишь ехали домой.

Нам заявляют, что мы враги, представляем угрозу, даже ни один представитель власти в автобус не зашел, не высказал свою позицию, не проверил документы, не посмотрел на детей, не посмотрел на нас. Просто из-за забора сказали, сидите в автобусе, никуда не выходите. И вот так несколько кругов мы сделали, ничего не получилось. Климентий Мышкин, отец участника детской студии-хора "Рапсодия" (Молдова)

Мы очень волновались, такое в нашей жизни первый и, надеюсь, что последний раз. И мы надеемся, что это обошлось без каких-либо последствий на психику, особенно, самых маленьких детей. Было сложно, никто ничего не понимал. Мы старались поддерживать друг друга. Дарья Белова,участница детской студии-хора "Рапсодия" (Молдова)

Был немного шок, когда нам сказали: "Нет, вы не проедете". Мы были удивлены из-за безвыходной ситуации и не знали, что делать, возвращаться обратно или стоять здесь. Вера Плешко, участница детской студии-хора "Рапсодия" (Молдова)

Двери закрывают, нас никуда не пускают, не выпускают, когда уже детки стали плакать из-за того, что сильно хотят в туалет, я была вынуждена выйти, к таможенникам подойти, и тут трое бегут ко мне на встречу с автоматами. Один быстрее подбегает и говорит: "Назад, возвращайтесь в автобус". Наталья Барабанщикова, заслуженная артистка Молдовы, основатель детской студии-хора "Рапсодия"

Музыкально-хоровая студия "Рапсодия" из Кишинева в Минск приехала на VII Минский международный детский театральный форум "Шаги", который прошел с 25 по 27 марта. Организатор форума - Мингорисполком. В проекте приняли участие театральные коллективы из Беларуси, России, Молдовы, Узбекистана - более 150 участников. За три дня в столичном Дворце культуры показали 9 спектаклей, Гран-при конкурса -получил как раз коллектив из Молдовы. Детский театр авторской песни покорил жюри постановкой "Кадиш" - о событиях Великой Отечественной войны.

Принимали мы их достойно, мы, помимо конкурсной программы организовали и мастер-классы, и обсуждения, и экскурсию по городу Минску, в наши музейные учреждения. Все бы было хорошо, если бы не случилась эта ситуация. Мы узнали, что коллектив не смог пересечь границу и добраться до дома, до своих родных и близких. Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома

Разумеется, белорусская сторона не могла остаться в стороне и наблюдать за происходящим. Коллективу предложили разместиться в ближайшем приграничном поселке Цуденишки. В местной школе дети, наконец, смогли нормально поесть и хоть немного отдохнуть.

Для ребят организовали горячее питание, душ, спальные места. Чтобы хоть как-то отвлечься, гоняли в мяч и рисовали. При необходимости специалисты готовы были оказать медицинскую и психологическую помощь. Чужих детей, как известно, в Беларуси не бывает.

Привезли, накормили, напоили, отдохнули дети, готовы и дальше всячески оказывать содействие в пребывании детей. Дети - это святое на нашей белорусской земле. Владислав Гершгорин, председатель Ошмянского райисполкома

Белорусам громадное спасибо, потому что люди с такой широченной душой, мы давно не видели таких удивительных людей, которые настолько бы откликнулись быстро. Александра Подольская, мама участника детской студии-хора "Рапсодия" (Молдова)

Ситуация прояснилась только после двух часов дня. Власти Литвы все же выдали разрешение на проезд автобусу с детьми. Провожали коллектив с сувенирами и угощениями, и конечно, приглашали в гости! Только чтобы дорога домой не была такой тернистой.

Белорусы, спасибо вам, за то, что вы прочувствовали выражение, что нет чужих детей, и вы как раз это понимаете, и наши дети стали на миг вашими. Мы этого никогда не забудем. Наталья Барабанщикова, заслуженная артистка Молдовы, основатель детской студии-хора "Рапсодия"