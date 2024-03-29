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Польша и Литва двое суток продержали на границе автобус с молдавским детским хором, не позволяя покинуть Беларусь
Весь день мы следим за развитием циничной ситуации, случившейся с участниками музыкально-хоровой студии "Рапсодия" из Молдовы, которые не смогли вернуться на родину из-за необоснованных действий Польши и Литвы и вынуждены были двое суток находиться в экстремальных условиях.
И только сегодня в 15:30 группа детей в приоритетном порядке прошла оформление в пункте пропуска "Каменный Лог". Затем автобус с детьми и сопровождающими прошел литовскую таможню.
Белорусская сторона сделала все возможное для того, чтобы пребывание молдавских ребят на территории нашей страны было максимально комфортным. Их разместили в одной из школ Ошмянского района, обеспечили горячим питанием, дали возможность умыться, организовали отдых и досуг. Чего не скажешь о наших соседях. Всю ночь детей держали сначала польские, затем литовские пограничники. Их не кормили и не выпускали даже в туалет. И это при том, что документы у всех участников были в полном порядке.
Все подробности из приграничья у Илоны Волынец.
Эти гастроли молдавский коллектив "Рапсодия" точно запомнит надолго.
Уж слишком резко в финале сменилась тональность. В Беларусь ребята приехали после выступления в Польше. А вот обратно поляки их почему-то уже не пустили.
Наталья Барабанщикова, заслуженная артистка Молдовы, основатель детской студии-хора "Рапсодия":
Нас поставили на 4 часа в темное местечко и через 4 часа подходят и говорят, разворачивайтесь, мы не пропускаем, у нас есть закон. Так скажите сказу, что у Вас закон есть, сообщите об этом. Какой-то закон сработал еще ковидного времени, где мы являемся транзитными пассажирами и не можем пересечь границу Польши, они нас не могут принять.
Там дети плакали, все хотели домой. Мы стоим полусонные, в плохом состоянии.
Решить вопрос не удалось и через МИД Молдовы. Тогда коллективу порекомендовали проехать через Литву. Но и здесь въезд оказался запрещен. Автобусу было отказано в транзите, поскольку коллектив якобы представляет "угрозу" для Литвы. Интересно, какую? Маленькие артисты всего лишь ехали домой.
Нам заявляют, что мы враги, представляем угрозу, даже ни один представитель власти в автобус не зашел, не высказал свою позицию, не проверил документы, не посмотрел на детей, не посмотрел на нас. Просто из-за забора сказали, сидите в автобусе, никуда не выходите. И вот так несколько кругов мы сделали, ничего не получилось.
Мы очень волновались, такое в нашей жизни первый и, надеюсь, что последний раз. И мы надеемся, что это обошлось без каких-либо последствий на психику, особенно, самых маленьких детей. Было сложно, никто ничего не понимал. Мы старались поддерживать друг друга.
Был немного шок, когда нам сказали: "Нет, вы не проедете". Мы были удивлены из-за безвыходной ситуации и не знали, что делать, возвращаться обратно или стоять здесь.
Двери закрывают, нас никуда не пускают, не выпускают, когда уже детки стали плакать из-за того, что сильно хотят в туалет, я была вынуждена выйти, к таможенникам подойти, и тут трое бегут ко мне на встречу с автоматами. Один быстрее подбегает и говорит: "Назад, возвращайтесь в автобус".
Музыкально-хоровая студия "Рапсодия" из Кишинева в Минск приехала на VII Минский международный детский театральный форум "Шаги", который прошел с 25 по 27 марта. Организатор форума - Мингорисполком. В проекте приняли участие театральные коллективы из Беларуси, России, Молдовы, Узбекистана - более 150 участников. За три дня в столичном Дворце культуры показали 9 спектаклей, Гран-при конкурса -получил как раз коллектив из Молдовы. Детский театр авторской песни покорил жюри постановкой "Кадиш" - о событиях Великой Отечественной войны.
Принимали мы их достойно, мы, помимо конкурсной программы организовали и мастер-классы, и обсуждения, и экскурсию по городу Минску, в наши музейные учреждения. Все бы было хорошо, если бы не случилась эта ситуация. Мы узнали, что коллектив не смог пересечь границу и добраться до дома, до своих родных и близких.
Разумеется, белорусская сторона не могла остаться в стороне и наблюдать за происходящим. Коллективу предложили разместиться в ближайшем приграничном поселке Цуденишки. В местной школе дети, наконец, смогли нормально поесть и хоть немного отдохнуть.
Для ребят организовали горячее питание, душ, спальные места. Чтобы хоть как-то отвлечься, гоняли в мяч и рисовали. При необходимости специалисты готовы были оказать медицинскую и психологическую помощь. Чужих детей, как известно, в Беларуси не бывает.
Привезли, накормили, напоили, отдохнули дети, готовы и дальше всячески оказывать содействие в пребывании детей. Дети - это святое на нашей белорусской земле.
Белорусам громадное спасибо, потому что люди с такой широченной душой, мы давно не видели таких удивительных людей, которые настолько бы откликнулись быстро.
Ситуация прояснилась только после двух часов дня. Власти Литвы все же выдали разрешение на проезд автобусу с детьми. Провожали коллектив с сувенирами и угощениями, и конечно, приглашали в гости! Только чтобы дорога домой не была такой тернистой.
Белорусы, спасибо вам, за то, что вы прочувствовали выражение, что нет чужих детей, и вы как раз это понимаете, и наши дети стали на миг вашими. Мы этого никогда не забудем.
Фестиваль, в котором ребята взяли Гран-при, символично назывался "Кроки". Ведь для того, чтобы решить любую ситуацию, важно делать шаги навстречу. Вот бы еще взрослые не создавали проблем на ровном месте.