Польша использовала западнобелорусские земли как колонии – разбор полетов

Власти Польши продолжают шокировать заявлениями, начало сентября ознаменовалось целой серией: финансовые претензии к Германии по поводу ее агрессии и оккупационной политики времен Третьего рейха, пишет "СБ. Беларусь сегодня". И здесь вполне естественно возникает вопрос о том, а не пора ли выставить счет самой Польше за те исторические события, в которых ярко проявились ее империалистические амбиции и аппетиты. А у белорусов есть что предъявить Речи Посполитой.

Экспансия на белорусские земли



Период польского господства в Западной Белоруссии после Рижского мирного договора (с 1921 по 1939 год) стал апофеозом той шовинистической политики, которую правящие круги соседнего государства проводили в отношении восточных соседей на протяжении столетий.

Начало экспансии на белорусские земли связано с Кревской унией 1385 года. Она предполагала восхождение на польский престол (благодаря браку с королевной Ядвигой) великого князя литовского Ягайло. Взамен князь сам принял католичество и крестил языческую Литву. Поначалу всего лишь династический союз, однако он обернулся постепенной полонизацией всего ВКЛ. И это был совсем не стихийный процесс. При королевском дворе выработали целую стратегию подчинения литовско-русского государства.

В XVI веке Польша стала восприниматься как аванпост западного мира. Даже появилась формулировка исторической миссии - "просвещение варварских Литвы и Руси".

Уже в XVII и XVIII веках шовинистические речи стали обычными для сеймов и сеймиков по всей Речи Посполитой. Любое проявление "непольскости" воспринималось как акт предательства.





А равенство прав шляхты ВКЛ с "панами-братами" польской короны стоило полного отказа от своей этнической идентичности. Эта тенденция ярко проявилась в решениях Всеобщей конфедерации сословий Речи Посполитой 1696 года. Тогда в государстве осталось только два государственных языка - польский и латинский. В итоге в XVIII веке белорусский язык был вытеснен из литературы, искусства, стал "простай" или же "мужицкой" мовай.

Политика этноцида

Программы восстаний 1830-1831 и 1863-1864 годов ставили своей главной целью возрождение Речи Посполитой в границах 1772 года. Белоруссия виделась как часть этого государства, которую следовало вернуть к "национальному" (т.е. польскому) началу.

Осознавая политические реалии, прежде всего начавшееся белорусское национальное возрождение, поначалу необходимо было маневрировать. Тогда белорусам обещали и автономию, и права на самостоятельное культурное развитие. Ни одно из этих обещаний не было исполнено. Более того, польские власти нарушили даже положения Рижского мирного договора, который гарантировал право на свободную самореализацию народов, оказавшихся под властью Второй Речи Посполитой. Реальность польского владычества была совершенно иной. Последовательно ополячивалась система образования. В 1919 м на территориях, занятых польскими войсками, действовало 359 белорусских школ, 5 гимназий и 2 учительские семинарии. Уже через 5 лет большая их часть была либо закрыта, либо переведена на польский язык. А к 1939 году не осталось ни одной белорусской школы.





Сознательно тормозилось развитие любых учебных заведений. К сентябрю 1939-го почти 130 тысяч детей не было определено вообще ни в какую школу. В отличие от БССР в Западной Белоруссии не создавались высшие учебные заведения.

Системным гонениям подверглась православная церковь. На наших землях около 500 православных храмов было превращено в католические. И это притом, что среди верующих превалировало именно православие.

Есть все основания утверждать, что польские власти сознательно придерживали экономическое развитие Западной Белоруссии в интересах польских этнических территорий. 80 % местных предприятий представляли собой мелкие производства с числом работников не более 20 человек. Тяжелая промышленность отсутствовала в принципе. Наши земли рассматривались исключительно как сырьевой придаток. Беспощадно эксплуатировались природные богатства. Так, почти вся экспортная фанера (70 %) производилась из белорусского леса. Были введены специальные льготные железнодорожные тарифы для вывоза сырья из Западной Белоруссии.

Большая часть крестьянства была лишена возможности пользоваться сервитутами, то есть общими с помещиками сеножатями, выгонами и пашнями. К 1939 году на постоянное жительство за рубеж выехало до 120 тысяч уроженцев Западной Белоруссии.

Перечисленные факты демонстрируют отношение властей Второй Речи Посполитой к западнобелорусским землям как к своей колонии. Различного рода административные меры были направлены на максимальную хозяйственную эксплуатацию в интересах Центральной Польши.

Проводимая национально-культурная политика может быть охарактеризована как этноцид, то есть сознательное уничтожение любых форм и проявлений этнической самобытности белорусов. Более того, подобная политика являлась частью большого проекта по реализации польского империализма на протяжении многих столетий.