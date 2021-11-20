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Польша, Литва и Латвия продолжают попытки насильственного и жестокого вытеснения беженцев в Беларусь
Мы продолжаем следить за ситуацией на границе. Польша, Литва и Латвия продолжают попытки насильственного и жестокого вытеснения групп беженцев. По информации Погранкомитета, за прошедшие сутки литовские силовики пытались выдавить в Беларусь девять групп, общей численностью более 140 человек, польские - 12 групп- примерно 350человек. На латвийском направлении была одна попытка силового вытеснения не менее 20 беженцев. На текущий момент вблизи белорусской границы на сопредельной территории в тяжелейших условиях находятся три группы беженцев, среди которых есть женщины и дети. Всего около 200 человек.
Все эти люди не рассматривают Беларусь как страну для дальнейшего пребывания, отказываются добровольно переходить на нашу территорию и намерены следовать в Европу для получения статуса беженца.
Хочется снова обратиться к международному сообществу, представителям организаций, которые сегодня приехали в логистический центр: "Почему вы молчите? Неужели вы не видите этой ситуации? А если бы вы ваш ребенок оказался по ту сторону колючей проволоки?".
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