Польша, Литва и Латвия продолжают попытки насильственного и жестокого вытеснения беженцев в Беларусь

Мы продолжаем следить за ситуацией на границе. Польша, Литва и Латвия продолжают попытки насильственного и жестокого вытеснения групп беженцев. По информации Погранкомитета, за прошедшие сутки литовские силовики пытались выдавить в Беларусь девять групп, общей численностью более 140 человек, польские - 12 групп- примерно 350человек. На латвийском направлении была одна попытка силового вытеснения не менее 20 беженцев. На текущий момент вблизи белорусской границы на сопредельной территории в тяжелейших условиях находятся три группы беженцев, среди которых есть женщины и дети. Всего около 200 человек.



Все эти люди не рассматривают Беларусь как страну для дальнейшего пребывания, отказываются добровольно переходить на нашу территорию и намерены следовать в Европу для получения статуса беженца.



Хочется снова обратиться к международному сообществу, представителям организаций, которые сегодня приехали в логистический центр: "Почему вы молчите? Неужели вы не видите этой ситуации? А если бы вы ваш ребенок оказался по ту сторону колючей проволоки?".