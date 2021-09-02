Польша намерена ввести режим ЧП на границе с Беларусью

Но вместо того чтобы помочь афганским беженцам, застрявшим на краю польской территории, Польша может ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью уже сегодня. Соответствующий указ готов подписать президент Анджей Дуда, пишет газета "Речь Посполита".

По данным издания, в 183-х приграничных населенных пунктах будет запрещено проведение массовых мероприятий. В них не смогут въехать люди, которые там не проживают. Это касается и журналистов. Нарушителям будет грозить штраф и даже арест.

