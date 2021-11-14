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Польша наращивает присутствие военных на линии границы - ощущение, что поляки готовятся к провокациям на прорыв

Польша продолжает разыгрывать карту беженцев, торговаться с ЕС и показательно наращивает контингент непосредственно по линии рубежа. Это видео белорусских пограничников. Четко видно расположение польских солдат и техники напротив лагеря мигрантов. Силы очевидно несопоставимые с количеством мирных людей, которые просят лишь о помощи. Есть ощущение, что поляки готовятся к провокациям на прорыв. Нервничают, ситуация явно начала развиваться по плану Лукашенко, а не по плану Дуды.

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