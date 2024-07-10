Польша не пропускает грузовики через "Козловичи"

Очередной недружественный шаг Варшавы. Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Беларусью. Речь о КПП "Козловичи".



По сообщениям Государственного таможенного комитета, польская сторона не принимает грузовые транспортные средства с 3 часов ночи. В пресс-службе ведомства также подчеркнули - накануне в пункте пропуска не было очереди из грузовиков, за ночь она выросла до 600 фур. При этом в направлении нашей страны транспортные средства пока следуют, но гораздо медленнее обычного.