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Польша остается очагом напряженности в центре Европы - впускать беженцев Варшава не собирается
Польша продолжает оставаться очагом напряженности в центре Европы. Один за другим на границе меняются лагеря мигрантов. Вместо группы из 27 человек, которая несколько месяцев ждала ответ на запрос о получении статуса беженца на польском рубеже, образовался стихийный лагерь численностью более двух тысяч человек, среди которых в подавляющем большинстве малолетние дети и женщины.
Все эти люди доведены до полного отчаяния, их дома разрушены, а многие родственники погибли от рук террористов и натовских бомбежек. Некоторые из них стали инвалидами во время той насильственной демократизации. Им просто некуда возвращаться, свое будущее они видят в Евросоюзе, куда их любезно позвала Ангела Меркель.
Ситуацию на границе усугубляют ночные заморозки. Люди в лесу находятся в неприемлемых для жизни условиях. Все они прибыли из стран с теплым климатом и не привыкли к такой погоде.
У многих нет еды, воды и палаток. Людям нечем кормить своих малолетних детей. А за тем, как они медленно умирают, абсолютно равнодушно наблюдают стражи демократии. Их хваленые ценности, которым они поучают весь мир, рухнули к ногам беженцев, брошенных умирать.
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