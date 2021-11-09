Польша продолжает оставаться очагом напряженности в центре Европы. Один за другим на границе меняются лагеря мигрантов. Вместо группы из 27 человек, которая несколько месяцев ждала ответ на запрос о получении статуса беженца на польском рубеже, образовался стихийный лагерь численностью более двух тысяч человек, среди которых в подавляющем большинстве малолетние дети и женщины.

Все эти люди доведены до полного отчаяния, их дома разрушены, а многие родственники погибли от рук террористов и натовских бомбежек. Некоторые из них стали инвалидами во время той насильственной демократизации. Им просто некуда возвращаться, свое будущее они видят в Евросоюзе, куда их любезно позвала Ангела Меркель.

Ситуацию на границе усугубляют ночные заморозки. Люди в лесу находятся в неприемлемых для жизни условиях. Все они прибыли из стран с теплым климатом и не привыкли к такой погоде.