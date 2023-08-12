Польша отправляет в белорусское пограничье все новые части

Ставки растут день ото дня. Польская пехотная дивизия будет размещена у наших границ. Об этом заявил польский министр обороны. Неделю назад на рубеж поляки перебрасывали тысячу человек, потом две, затем 10 тысяч. Теперь, судя по всему, к белорусской границе отправляют до 15 тысячи штыков. Для их размещения закупают, как заявлено, 140 жилых контейнеров. Подобная милитаризация восточного пограничья Польши уже не просто беспокоит, а внушает самые серьезные опасения. Согласитесь, 15 тысяч человек не расселяют по лесам просто так, не поставив им боевой задачи.

