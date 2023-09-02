Польша отрицает факт нарушения границ Беларуси

Накануне в Берестовицком районе Гродненской области польский Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу.

Важно отметить, что это был не патрульный пограничный борт, а именно военный. Воздушное судно залетело на глубину до 1,2 тыс. м на территорию Беларуси, а затем вернулось обратно. На лицо пренебрежение границами соседнего государства, а также их демонстративное неуважение. Видео, где четко видно, как воздушное транспортное средство нарушает наши рубежи, опубликовал Госпогранкомитет. Незамедлительно последовала и реакция белорусского МИДа.

В связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь вертолетом польских Вооруженных сил 1 сентября 2023 г. в МИД Беларуси вызван Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович. От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки. Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси

"Обращено внимание на недопустимость нарушения Государственной границы Республики Беларусь. Выражена настоятельная просьба к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем", - добавил Анатолий Глаз.

И вот Польша, судя по всему, в рекордно кратчайшие сроки уже провела собственное расследование и пытается очевидный факт поставить под сомнение. Говорящей головой выступил спикер Оперативного командования польских Вооруженных Сил Яцек Горышевский, который заявил:

"Это ложь и провокации со стороны Беларуси. Никакого нарушения такого свойства не было".

Такой очередной выпад - весьма своеобразная реакция на инициативу Беларуси по нормализации двусторонних отношений. Напомним, что приглашение быть наблюдателями на учениях ОДКБ также было отвергнуто. Правящая партия Польши четко дает понять, что не готова к диалогу до завершения электоральной кампании, отпуская такие непрофессиональные комментарии после того, как буквально ткнули носом - "ну вот же, нарушили". Так хотя бы имейте смелость признать.

Между тем случай далеко не единичный. Польша и Прибалтика регулярно нарушают белорусские рубежи. Несколько дней назад вооруженные латвийские военные нарушили белорусскую границу. Инцидент произошел 30 августа в пункте пропуска "Григоровщина". Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое неизвестных людей в военной форме зашли на территорию Беларуси на два метра, прошли вдоль границы, после чего вернулись обратно в Латвию. Беларусь в установленном порядке проинформировала сопредельную сторону о данном факте. Примечательно, что наша страна никогда не истерила, в отличие от западных коллег, а пыталась решить проблему, если она имела место. Но западные соседи привыкли делать из мухи слона.