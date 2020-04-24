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Польша передала Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

50 тысяч литров дезинфектора, 30 тысяч литров антисептика и 100 тысяч масок из Польши. Добрососедскую помощь доставили сегодня на склад Белмедпрепаратов. В составе груза также препарат арехин, который используют в комплексном лечении COVID-19.

Часть груза уже доставлена в лечебные заведения Гродненской области.

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