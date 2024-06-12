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Польша перекрыла движение в пункте пропуска "Тересполь"

Польша перекрыла движение в пункте пропуска "Тересполь"

Польские пограничники в пункте пропуска "Тересполь" перекрыли движение. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой наГоспогранкомитет.

На белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брест" (сопредельный "Тересполь") затруднено движение транспорта в обоих направлениях. По предварительным данным, это связано с инцидентом на польской стороне.

Согласно имеющейся информации, польские пограничники не пропускают гражданина Беларуси и пытаются в принудительном порядке выдворить его со своей стороны на белорусскую территорию. Мужчина остается на территории Польши. В настоящее время польская сторона приостановила движение транспортных средств в обоих направлениях.

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