Польша перекрыла движение в пункте пропуска "Тересполь"

Польские пограничники в пункте пропуска "Тересполь" перекрыли движение. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой наГоспогранкомитет.

На белорусско-польской границе в пункте пропуска "Брест" (сопредельный "Тересполь") затруднено движение транспорта в обоих направлениях. По предварительным данным, это связано с инцидентом на польской стороне.