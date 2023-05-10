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Польша по политическим мотивам не возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью - Госпогранкомитет
Польша по политическим мотивам не возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью. Об этом рассказали в Госпогранкомитете.
Согласно информации, которую распространяют в польских ресурсах, Министерство инфраструктуры Польши отменило запрет на пассажирские железнодорожные перевозки с Беларусью, который был введен еще в 2020 году на фоне коронавирусной инфекции.
Но отмена ограничений не изменила ситуацию. Власти Польши отказываются возобновлять перевозки, ссылаясь на напряженные дипломатические отношения между нашими странами.
Официального уведомления в адрес Госпогранкомитета Беларуси от польской стороны по данному факту не поступало.
В ГПК подчеркнули, что подобные действия сопредельной стороны демонстрируют политизированность решений, которые принимаются на уровне руководства Польши, а также игнорирование интересов граждан своей страны, вынужденных ожидать в многокилометровых очередях на польско-белорусской границе.
Фото: pixabay.com
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