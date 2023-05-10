Польша по политическим мотивам не возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью - Госпогранкомитет

Польша по политическим мотивам не возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью. Об этом рассказали в Госпогранкомитете.

Согласно информации, которую распространяют в польских ресурсах, Министерство инфраструктуры Польши отменило запрет на пассажирские железнодорожные перевозки с Беларусью, который был введен еще в 2020 году на фоне коронавирусной инфекции.

Но отмена ограничений не изменила ситуацию. Власти Польши отказываются возобновлять перевозки, ссылаясь на напряженные дипломатические отношения между нашими странами.

Официального уведомления в адрес Госпогранкомитета Беларуси от польской стороны по данному факту не поступало.

В ГПК подчеркнули, что подобные действия сопредельной стороны демонстрируют политизированность решений, которые принимаются на уровне руководства Польши, а также игнорирование интересов граждан своей страны, вынужденных ожидать в многокилометровых очередях на польско-белорусской границе.