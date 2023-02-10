10 февраля в 14:00 по белорусскому времени Польша приостанавливает работу пункта пропуска "Бобровники" на белорусско-польской границе. Об этом накануне нашу сторону официально проинформировало пограничное ведомство соседней страны.

После закрытия осенью 2021-го, по инициативе поляков, пункта пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны - "Брузги"), попасть на территорию Польши из Гродненской области теперь будет невозможно. В итоге от необдуманного решения пострадают рядовые граждане, грузоперевозчики и жители приграничных регионов с обеих сторон.