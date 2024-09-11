Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней

Таким образом, на этот срок продлевается временный запрет на пребывание на определенной территории в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Беларусью. При этом площадь запретной зоны не изменится, пишет БЕЛТА.

Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью с 13 июня сроком на 90 дней. Тогда сообщалось, что зона будет охватывать протяженность границы на участке 60,67 км, расположенном в пределах территориального радиуса постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе. При этом на участке протяженностью около 44 км запретная зона будет находится в 200 м от линии госграницы. А на участке длиной примерно 16 км, расположенном в зоне заповедников, зона будет шире и составит примерно 2 км.