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Польша продолжает стягивать войска к Беларуси, чем отвечаем мы - разберемся в "Диспозиции"

Немалое место в союзных отношениях отведено и совместной военной доктрине. В объективно сложившейся ситуации Беларусь и Россия открыто заявляют - защищать свое пространство и реагировать на изменения военно-политической обстановки в регионе будем сообща. Тем более что со стороны европейских соседей все явственнее тянется душок пороха. К примеру, Польша все ближе к нам размещает американские войска и стягивает бронетехнику. Однако в эфемерной агрессии громогласно обвиняют нас. "Диспозиция" раскладывает все по полочкам (видео).

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