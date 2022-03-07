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Польша продолжает возведение забора на границе с Беларусью

Польша продолжает возводить железную стену на границе с Беларусью. Длина забора составит 186 км, высота - 5 с половиной метров. При этом на протяжении заграждения планируется всего 22 окна для миграции животных.

Эксперты отмечают, что польская стена рассечет экосистему и станет непреодолимой преградой для крупных животных. В Гродно уже собрано около тысячи подписей против решения польских властей строить ограждение через Беловежскую пущу.

Ученые против строительства стены на польской границе

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20 миллионов долларов - предварительная сумма ущерба, который нанесен национальному парку. Комитет госконтроля Беларуси продолжает проверку по факту строительства польской стороной заградительного забора на территории заповедного леса.Специалисты говорят о негативном влиянии строения на экосистему, на гнездование птиц и развитие популяций крупных диких животных. Продолжительность забора по территории Беловежской пущи 56 километров.Об этом говорили участники очередного круглого стола в Республиканском ландшафтном заказнике "Озеры".

Итогом круглого стола стало принятие резолюции с требованием к польским властям о прекращении создания искусственного барьера для животных.

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