Польша продолжает возведение забора на границе с Беларусью

Польша продолжает возводить железную стену на границе с Беларусью. Длина забора составит 186 км, высота - 5 с половиной метров. При этом на протяжении заграждения планируется всего 22 окна для миграции животных.



Эксперты отмечают, что польская стена рассечет экосистему и станет непреодолимой преградой для крупных животных. В Гродно уже собрано около тысячи подписей против решения польских властей строить ограждение через Беловежскую пущу.